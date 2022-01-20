2022/01/20 | 19:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، الجهات الحكومية وغيرها على متابعة أوضاع النازحين، وزيادة الحصص النفطية الموزعة للمواطنين.وقال الحكيم في بيان وصل “النور نيوز” نسخة ان “موجة البرد القارص وسقوط الثلوج في بعض محافظات البلاد مدعاة لوزارة النفط أن تعمل على زيادة حصة المواطنين من النفط الأبيض”.واضاف “كما نحث الجهات ذات …

ظهرت المقالة الحكيم يحث الحكومة على متابعة أوضاع مخيمات النازحين في موجة البرد القارص أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يحث الحكومة على متابعة أوضاع مخيمات النازحين في موجة البرد القارص) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يحث الحكومة على متابعة أوضاع مخيمات النازحين في موجة البرد القارص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).