مسؤول سابق في البيت الابيض: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي أضر باستقرار الشرق الاوسط

2022/01/20 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد عالم الفيزياء النووية وأستاذ للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون والمسؤول السابق في البيت الابيض فرانك فون هيبل إن إدارة جو بايدن كان ينبغي أن تنضم مجددًا إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 فور بدء عملها.ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن هيبل قوله انه “ما كان […]

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