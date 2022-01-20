إليك ما يبدو عليه منزل بمليون دولار في 3 مدن مختلفة.. أيها تفضّل؟

2022/01/20 | 19:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حي ويست فيليج في مدينة نيويورك، مرورًا بحي أولد فورث وارد في أتلانتا، إلى حي نورث إيست أرتس ديستريكت في منيابوليس، إليك ما يمكنك شراؤه بمليون دولار في 3 مدن أمريكية مختلفة.

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