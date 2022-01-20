التدريب المهني.. أولويات الملك امتداد لمطالبات المجتمع المدني - نديم عبد الصمد

2022/01/20 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نديم_عبد_الصمد على الرغم من جهود الحكومات الأردنية المتعاقبة والقطاع الخاص، لم يشهد الاقتصاد الوطني أي زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وما زالت معدلات البطالة مرتفعة جدا مقارنة مع دول المنطقة والعالم وخاصة بين الشباب.على الرغم من ما يمكن أن يحققه توسيع نظام التعليم والتدريب المهني والتقني من خلق نمو مستدام وفتح آفاق جديدة للشباب، وتخفيض معدلات البطالة، إلا أن الواقع الأردني ما ز ......





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