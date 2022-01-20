إعلام من أجل المرأة - سحر حمزة

2022/01/20 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سحر_حمزة في ظل الازدحام الإعلامي الذي يشهده العصر التقني الحديث والذكاء الاصطناعي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل النشر التقنية المتطورة يعتبر وجود وكالة متخصصة بالمرأة جرأة وتميز وفكرة واعدة يشكر القائمون عليها لا سيما أنه مضمار واسع كثر التنافس فيه هذه الأيام في أطار تحرر المرأة وخوضها كافة الميادين ونجاحاتها في بعض منها التي تجاوزت في بعضها نجاح تميز الرجل فيها تبقى المرأة الكائن البشري الضعيف ا ......





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