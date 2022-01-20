2022/01/20 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_العالي_زغيلط سيجارة راس المحنة الشريفة: كتبت أستاذة النقد تقريرا شديد اللهجة (واللغة أيضا) قالت فيه: "يأسفني أن الطالبة «شريفة» قد ظبطت بحالت غش مع زميلتها «نزيهة»".



قرأ رئيس القسم التقرير الجهبذ بعد ترجمته الفورية إلى الصينية الفسحى، مط شفتيه وتمطى في أريكته...بحث عن قلم ليضبط "ظبطت"، ويرتق الفتق الذي أصاب عذرية تاء تأنيث الحالة، ويمسح من على رأس الألف عار الهمزة ..



ثم عدل عن رأيه وأخرج من جيبه ولا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيجارة راس المحنة الشريفة - عبد العالي زغيلط) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيجارة راس المحنة الشريفة - عبد العالي زغيلط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).