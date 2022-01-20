رئيس حكومة الاقليم يبحث مع بلاسخارت التطورات السياسية

2022/01/20 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، مع مبعوثة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، التطورات السياسية في العراق.وذكر بيان ليونامي، تلقته “ايرث نيوز”، ان “الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، ناقشت مع رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، التطورات السياسية في البلاد والإقليم خلال […]

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