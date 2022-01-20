2022/01/20 | 19:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4I7r26EPz8E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | د.فرح القريشي: مواقع التواصل سببت مشاكل عائلية لسوء توظيفه) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | د.فرح القريشي: مواقع التواصل سببت مشاكل عائلية لسوء توظيفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).