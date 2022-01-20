بسبب أوميكرون.. سويسرا تمدد العمل من المنزل حتى نهاية شباط

2022/01/20 | 19:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقررت السلطات في سويسرا، اليوم الخميس، تمديد العمل من المنزل حتى نهاية شهر شباط المقبل في ظل تزايد الإصابات بالمتحور أوميكرون.وقالت الحكومة السويسرية، إنها "قررت استمرار القيود المفروضة على دخول المطاعم والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن المغلقة، بالنسبة لمن تلقوا التطعيم، أو تعافوا من كوفيد19- حتى نهاية آذار/ مارس".واتخذت سويسرا، التي يوجد بها مقر مجموعتي "كريدي سويس ايه جي" و"يو بي اس ايه جي" المصرفيتين، ومجموعة من البنوك الخاصة وكذلك عدد من أكبر شركات السلع في العالم، نهجا أقل صرامة نسبيا إزاء الأزمة، حيث تجنبت عمليات الإغلاق الصارمة من أجل منح السكان الحرية للتصرف بمسؤولية من أجل الإبقاء على الفيروس تحت السيطرة. وحذت سويسرا الأسبوع الماضي حذو دول أخرى في تقليص فترة العزل الذاتي والحجر الصحي إلى خمسة أيام بدلا من 10 أيام سابقا، لتجنب تعطل الخدمات الأساسية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة قولها إنه سيتم تمديد الحجر الصحي بالنسبة للمخالطين لحالات إصابة حتى نهاية الشهر المقبل. وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم قبل أربعة أشهر من الاختلاط بأي شخص مصاب، معفون من هذه القاعدة.

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