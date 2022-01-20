محلل المنتخب الوطني يعلن انتهاء مهمته مع أسود الرافدين

2022/01/20 | 19:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن المحلل الفني للمنتخب الوطني علي النعيمي، انتهاء مهمته مع أسود الرافدين.وقال النعيمي لوكالة/ المعلومة/ إن “مهمتي مع المنتخب الوطني انتهت بعد بطولة كأس العرب الأخيرة بحسب ما أبلغني به المدير الإداري قبل أيام ولم يتبق لي غير حسم المتعلقات المالية مع اتحاد الكرة القدم”.واوضح بالقول “أعتز كثيراً بهذه التجربة التي […]

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