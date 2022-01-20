عاجل.. اطلاق حصة اضافية من النفط الابيض اعتباراً من السبت المقبل

2022/01/20 | 19:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، إطلاق حصة إضافية من النفط الأبيض اعتباراً من السبت المقبل.وقال مدير عام المنتوجات النفطية حسين طالب، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه “تم إطلاق حصة اضافية لمحافظات بغداد وكركوك ونينوى بواقع 50 لتراً لكل عائلة من النفط الأبيض اعتباراً من السبت المقبل”.وأضاف، أن “الإطلاق جاء استجابة لمطالب المواطنين ولتخفيف …

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اطلاق حصة اضافية من النفط الابيض اعتباراً من السبت المقبل أولاً على النور نيوز.

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