كركوك  تتدخل بقوة في صراع اختيار رئيس الحكومة المقبل 

2022/01/20 | 19:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، والنائب عن المكون التركماني، جاسم محمد جعفر، الخميس، ان محافظة كركوك تثقل ميزان المعادلات في دعم رئيس الحكومة المقبلة.وقال جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “ورقة محافظة كركوك دخلت ضمن الحسابات السياسية لرئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، من اجل حصول دعم من قبل بعض الاحزاب الكردية […]

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