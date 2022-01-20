نائب سابق: الاتفاقات الأخيرة كشفت زيف ادعاء قوى سياسية بـ “الاصلاح”

2022/01/20 | 20:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اتهم النائب السابق عن تحالف الفتح محمد البلداوي،الخميس، بعض الجهات السياسية التي تدعي الاصلاح بالقيام بممارسات بعيدة عن شعاراتها لاصلاح الواقع العراقي.وقال البلداوي لوكالة /المعلومة/ إن “بعض الإطراف السياسية قدمت خلال الفترة الماضية الكثير من التنازلات من اجل الوصول إلى غايات وأهداف شخصية بحتة بعيدة مستقبل المكون أو الادعاء بالإصلاح”.وأضاف، أن […]

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