المعركة مستمرة.. ديمبيلي يرد على مدير برشلونة: لن أستسلم للابتزاز

2022/01/20 | 20:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، بيانا، أكد فيه أنه جزء من مشروع برشلونة وأنه جاهز في حال استدعاه مدرب الفريق، وذلك بعد ساعات من تصريحات لمدير برشلونة أكد فيها أن اللاعب يجب أن يُباع قبل 31 يناير/كانون ثاني الجاري

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