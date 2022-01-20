الفصل الخامس عشر : النساء ضمن مصطلح ( بشر ) - أحمد صبحى منصور

2022/01/20 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة مقدمة 1 ـ مصطلح البشر يشمل البشر جميعا من ذكور وإناث ، ولكن جاء فى قصة مريم يدل على الذكور فقط ، نقرأ :1 / 1 ـ ( قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ) (47) آل عمران )1 / 2 ـ ( فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَ ......





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