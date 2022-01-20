السعودية تعلن تخصيص أكثر من مليار ريال للمدينة الرياضية في العراق

2022/01/20 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، افتتاح فرعين لمصرفين عراقيين في الرياض، وفيما أكد توقيع اتفاقية مع العراق لمنع الازدواج الضريبي أشار لتخصيص أكثر من مليار ريال للمدينة الرياضية.وقال مدير ادارة الشؤون الدولية في البنك المركزي السعودي هشام العقيل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المالية والمصرفية التابعة الى مجلس التنسيق العراقي- السعودي أُنشئت لتقوية العلاقات وتعزيز التعاون بين بغداد والرياض"، مبينا أنه "تم انشاء مجلس التنسيق العراق- السعودي والذي يرأسه من الجانب السعودي وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي ومن الجانب العراقي وزير المالية علي عبد الامير علاوي".وأضاف، أن "المجلس يتكون من ثماني لجان إحداها اللجنة المالية والمصرفية والتي يعنى بها البنك المركزي السعودي برئاسة محافظه فهد بن عبد الله مبارك ومن الجانب العراقي محافظ البنك المركزي مصطفى غالب"، مشيرا الى أن "ابرز انجازات اللجنة المالية والمصرفية هي تقديم البرامج التدريبية للبنك المركزي العراقي، حيث تم تقديم البرنامج التدريبي الاول لمنتسبي البنك المركزي العراقي عام 2019 بواقع 6 دورات تدريبية والهدف تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات السعودية، كما تم في عام 2021 البدء بتقديم البرنامج التدريبي الثاني لمنتسبي البنك المركزي العراقي بواقع 8 برامج تدريبية".وتابع أنه "تم الترخيص لمصارف عراقية لفتح فروع لها في المملكة العربية السعودية حيث فتح فرعان لمصرفين عراقيين في الرياض وهما المصرف العراقي للتجارة والمصرف الاهلي العراقي"، لافتا الى "توقيع اتفاقية بين الجانبين لمنع وتجنب الازدواج الضريبي، بين وزير المالية السعودي ورئيس الوزراء العراقي خلال زيارته الى المملكة".وبين أنه "تم ترتيب زيارات من الجانب العراقي الى البنك المركزي السعودي لتعزيز التعاون المباشر بين البنكين المركزيين والاستفادة من خبرات البنك المركزي السعودي من عدة موضوعات ومجالات، واجراء زيارة في تشرين الاول 2021 برئاسة محافط البنك المركزي العراقي ومشاركة عدد من رؤساء مجالس البنوك التجارية العراقية، ومناقشة العروض وتبادل الاراء في مجالات معينة ضمن مهام البنوك المركزية والتي تهدف الى تعزيز واستقرار متانة المؤسسات المالية ومناقشة اخر التطورات في القطاع المالي والبنوك الرقمية".وحول حجم الاموال المخصصة الى المشاريع المستثمرة في العراق، أوضح العقيل أن "هناك مليارات ستصرف للاستثمار في العراق ولكن ليس لدينا الرقم بالتحديد"، موضحا أن "هناك عدة بنود ولجان تعمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي".وذكر العقيل أن "هناك مشاريع نوعية ضخمة جدا مثل المدينة الرياضية والتي خصص لها اكثر من مليار ريال سعودي، اضافة الى مشروع الربط الكهربائي ومشاريع تنموية كثيرة".

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