4  مواجهات مهمة في انطلاق منافسات ممتاز الطائرة

2022/01/20 | 20:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تنطلق يوم غدٍ الجمعة منافسات الدور الاول من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.وتقام المنافسات بمشاركة ثمانية أندية تلعب بنظام الذهاب والاياب.وسيحل فريق الحبانية ضيفاً على فريق غاز الجنوب في قاعة الزبير بمحافظة البصرة في تمام الساعة الثانية ظهراً فيما ستحتضن قاعة الاولمبية لقاءاً مهما يجمع الشرطة والبحري في نفس التوقيت.وفي محافظة […]

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