الهجرة تباشر بتوزيع المعونات والنفط الأبيض بين نازحي مخيمات كردستان

2022/01/20 | 20:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

باشرت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، بتوزيع مادة النفط الأبيض بالتنسيق مع وزارة النفط، والسلات الغذائية على العوائل النازحة المتواجدة في المخيمات بمدن إقليم كردستان.

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وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، عبر بيان تلقاه "ناس"، (20 كانون الثاني 2022)، إن "وزارة الهجرة والمهجرين باشرت بتوزيع مادة النفط في مخيمات النازحين بمحافظة دهوك، اما بالنسبة لقضاء زاخو فسيتم فتح الطريق الان وايصال النفط للنازحين في القضاء".

وأضاف جهاكير، أن "كوادر الوزارة قامت ايضا بتوزيع السلات الغذائية على النازحين في مخيم جبل سنجار، وسيتم توزيع النفط عند فتح طريق جبل سنجار، فضلا عن المباشرة بتوزيع مادة النفط في مخيمات اربيل ".

وأوضح جهاكير، أن "كمية النفط الموزعة على النازحين كانت بواقع ٥٠ - ١٠٠ لتر لكل عائلة، مردفا بالقول انه " لا نستطيع زيادة الكمية بسبب خضوعنا للمعايير الدولية التي تقيدنا بالكمية المحدودة "، مؤكدا أن "الوزارة ستقوم بتوزيع الوقود بشكل دوري على العوائل النازحة لحين انتهاء الازمة، حفاظا على حياة وأمن النازحين في المخيمات من الحرائق".

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