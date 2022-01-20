مدرب المنتخب: مباراة أوغندا فوائدها كبيرة

2022/01/20 | 20:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدَ، اليوم في مقر الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، المؤتمرُ الصحفي لمدربِ المنتخب الوطني، زيليكو بتروفيش، الذي تحدث فيه عن استعدادات المنتخب الأخيرة قبل مواجهة أوغندا عصر غدٍ الجمعة في ملعب المدينة.ونقل بيان للاتحاد، تلقته “ايرث نيوز”، عن بتروفيش، قوله انه :استدعى مؤخراً علي حصني وكرار نبيل إلا انهما وضحا سببَ اعتذارهما عن […]

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