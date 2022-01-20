الدفاع تنفي انباء القبض على قائد فرقة المشاة السادسة

2022/01/20 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، انباء القبض على قائد فرقة المشاة السادسة العميد الركن علاء كاطع الهاشمي مع عدد من الضباط والجنود اثناء بيع الأسلحة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفبركاً وعار عن الصحة مفاده "القبض على قائد فرقة المشاة السادسة العميد الركن علاء كاطع الهاشمي مع عدد من الضباط والجنود اثناء بيع الأسلحة".

واضافت ان "وزارة الدفاع تؤكد أن هذا الخبر غير صحيح والغاية منه تشويه سمعة قادة الجيش الأبطال الذين قدموا الغالي والنفيس فداءً للوطن وأرضه الطاهرة، وتحذر الوزارة الصفحات الوهمية التي تنشر مثل هكذا أخبار وتروج من أجل تشوية سمعة الضباط وقادة الجيش وستقوم بملاحقتها ومحاسبتها وفق القانون".

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