تجهيز المواطنين في كربلاء المقدسة با ٣٠ مليون لتر من النفط الابيض

2022/01/20 | 20:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناهزت الكميات المجهزة من النفط الابيض

في إحياء كربلاء المقدسة ولغاية يوم

الخميس الموافق ٢٠ كانون ثاني الجاري

أكثر من ٣٠ مليون لتر أكد ذلك مدير فرع

كربلاء لتوزيع المنتجات النفطية خلال

جولته الميدانية ا

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