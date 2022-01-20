وفاة خادمة فلبينية جراء حريق داخل منزل شمالي بغداد

2022/01/20 | 20:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقيت سيدة فلبينية الجنسية، الخميس، مصرعها، جراء حادث حريق منزل شمالي العاصمة بغداد.

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وأفاد مصدر محلي لـ"ناس"، (20 كانون الثاني 2022)، بأن "امرأة فلبينية الجنسية لقيت مصرعها، جراء حريق نشب في منزل تعمل فيه الضحية، لأسباب مجهولة، وذلك ضمن منطقة الطائيين في التاجي شمالي بغداد".

وتابع، أنه "تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، وتوثيق حادث وفاة الضحية التي تعمل خادمة داخل المنزل، علماً أنها تسكن وحدها داخل المنزل، الذي احترق مع عجلة كانت داخله، وتم نقل الجثة الى الطب العدلي".

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