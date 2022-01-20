2022/01/20 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، احباط تسلل 20 ارهابيا الى داخل مناطق ديالى.

‏وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "توغل مفارز الحشد الشعبي في عمق حاوي العظيم اقصى شمال ديالى كشفت عن مفاجاة كبيرة من خلال الاستدلال الى اثنين من المعابر السرية التي انشاءها داعش الارهابي في الحاوي من اجل عبور عناصره بين ضفتيه دون رصد كونها تتم في تلال عالية تغطيها من كل الجهات".

‏وأضاف أن "المعبرين كانا مهيئين لعبور من 15-20 ارهابيا اسبوعيا من صلاح الدين صوب ديالى وبالعكس لكن جهود استخبارات الحشد الشعبي وشجاعتهم في التوغل داخل مناطق معقدة من ناحية التضاريس اسهمت في كشفمهم من الناحية الامنية".

‏وأكد أن "كل الفراغات على الحدود بين ديالى وصلاح الدين من جهة الحاوي تم مسكها وسيكون هناك اطار امني جديد بالتنسيق مع التشكيلات الامنية الاخرى من اجل احتواء خطر الفراغات ومنع اي هجمات او حالات تسلل".

‏وأشار الى أن "العملية الامنية في حاوي العظيم تؤمن الجهة الشمالية لديالى وتمنع تسلل خلايا داعش عبر ممرات سرية في الحاوي وهي مستمرة في تنفيذ الاهداف المرسومة لها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبوعياً.. الحشد يحبط تسلل 20 ارهابياً لديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسبوعياً.. الحشد يحبط تسلل 20 ارهابياً لديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).