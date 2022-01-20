نداء لجهاز المخابرات.. الإطار التنسيقي يكشف عن مؤتمر

2022/01/20 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، اليوم الخميس، عن تفاصيل هامة في مضامين اول مؤتمر سري لساسة عراقيين في قبرص لمناقشة التطبيع مع اسرائيل.وقال المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الايام الماضية شهدت السفارة الامريكية في بغداد حراك سري في ارسال دعوات لساسة عراقيين من مختلف المكونات ممن يدعمون ملف التطبيع مع اسرائيل بشكل غير علني لحضور مؤتمر هو الاول من نوعه في قبرص لمناقشة ورقة العمل الخاصة بالتطبيع مع اسرائيل".

واضاف، ان "المؤتمر والذي سيعقد لثلاث ايام وفق المعلومات سيكون من خلال تذاكر ومصاريف مدفوعة الثمن ولعدة ايام موجهة رسالة لجهاز المخابرات العراقي بضرورة التحري حول هذا المؤتمر وكشف الشخصيات المدعوة اليه لانه مايحدث يمثل مساس بالامن القومي العراقي وتجاوز صارخ للقوانين التي تحظر التعامل مع هكذا مؤتمرات مشبوهه تمس استقرار البلاد".

واشار الى "وجود قيادات سياسية عراقية تؤمن بالتطبيع وتسير في دعمه باشكال مختلفة رغم المعارضة الشعبية لكل المكونات"، مؤكدا بان "المؤتمر يمثل تهديد اخر للبلاد يجب الوقوف عنده وكشف هوية من يدفع قطار التطبيع في بغداد".

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