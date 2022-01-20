التربية توجه مدرياتها باتباع الاجراءات الوقائية

2022/01/20 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجهة وزارة التربية، اليوم الخميس، المديريات العامة للتربية كافة باتباع الاجراءات الوقائية.وشددت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه على تطبيق “الاجراءات الصادرة من وزارة الصحة في كيفية التعامل مع الطلاب والعاملين في المؤسسات التربوية المصابين بمرض “كوفيد-19” والملامسين للعام الدراسي 2021 – 2022 .

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