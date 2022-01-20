2022/01/20 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنىأعلنت هيئة استثمار المثنى، اليوم الخميس، المباشرة بتنفيذ مشروع معمل لانتاج الحديد الذي يعد الأكبر على مستوى محافظات وسط وجنوب البلاد، حسب قول الهيئة.وقال مدير عام الهيئة، عادل داخل الياسري، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحياة للاستثمارات الصناعية، باشرت بأعمال تهيئة الأرض وتعديل التربة تمهيداً …

ظهرت المقالة في المثنى..



تنفيذ مشروع معمل لانتاج الحديد أولاً على النور نيوز.

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