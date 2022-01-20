توجيهات حكومية تتعلق بتوزيع الأراضي والوحدات السكنية

2022/01/20 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الخميس، ملف توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية على المشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.وأكد بيان عن لسان الأمين العام لمجلس الوزراء، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جادة في التعامل مع هذين الملفين المهمين، لما قدمته الشرائح المشمولة بالقانونين، من خدمات جليلة وتضحيات في سبيل الدفاع …

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