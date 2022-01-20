بالفيديو: تطورات حالة الطقس في المحافظات العراقية

2022/01/20 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، صادق العطية، اليوم الخميس، عن آخر تطورات الطقس في المحافظات العراقية، فيما توقع انتهاء الموجة الثلجية هذه الليلة.وقال العطية في بيان، تلقته “أيرث نيوز”، ان “موجة الثلوج والحالة عموما تنتهي خلال هذه الليلة، وحالات جوية متتابعة مصحوبة بامطار وثلوج فقط علئ مدن شمال البلاد تبدأ يوم الاثنين وتستمر بصورة […]

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