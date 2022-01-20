درجال: مباراة العراق وأوغندا بوابة رفع الحظر عن الملاعب

2022/01/20 | 21:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، أن مباراة العراق وأوغندا ستكون بوابة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، التقى الجهازَ الفني ولاعبي المنتخبِ الوطنيّ بعد نهايةِ الوحدة التدريبيّة التي أقيمت عصر اليوم […]

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