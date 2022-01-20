النائب الشنكالي: وضع النازحين في عموم العراق مزر جداً

2022/01/20 | 21:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانتقد عضو مجلس النواب العراقي ماجد شنگالي، ضعف تعامل الحكومة مع ملف النازحين، ولاسيما في ظل الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، مشيراً الى ان النازحين يعانون “أوضاعاً مأساوية”.وقال شنگالي في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز” اليوم الخميس، ان “وضع النازحين في عموم العراق مزر جداً، ولحد الان لم يتم توزيع قطرة واحدة من …

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