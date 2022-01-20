كوت ديفوار تجرد الجزائر من لقب أمم أفريقيا

2022/01/20 | 21:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض المنتخب الجزائري لكرة القدم، الخميس، لخسارة مذلة (1-3) أمام منتخب كوت ديفار، ليخرج بذلك من بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

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