2022/01/20 | 21:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يهاجم سجن الصناعة شمالي سوريا و”قسد” تفرض طوقا امنيا

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