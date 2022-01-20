السيول في وادي النفط تغادر ديالى وتتجه نحو واسط

2022/01/20 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي، الخميس، انحسار سيول وادي النفط شرق ديالى بنسبة 90% وتوجهها نحو محافظة واسط.وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” السيول المتدفقة من الحدود العراقية – الايرانية الى وادي النفط شرقي مندلي انحسرت بنسبة 90% خلال الساعات الماضية بعد مضي 48 ساعة على […]

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