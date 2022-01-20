حسين: نتطلع لعقد اجتماع مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري

2022/01/20 | 21:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، تطلع العراق لعقد اجتماع مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى، اليوم، على هامش زيارته إلى بروكسل الممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة للاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل"، مبينة أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين جُمهوريّة العراق والاتحاد الأوروبيّ وسُبُل تعزيزها، والمواضيع الراهنة على الساحة العراقيَّة والإقليميّة والدوليّة".

وقدم حسين شكرهُ لدعم الاتحاد الأوروبيّ للاستقرار السياسيّ والتنميّة الاقتصاديّة في العراق، عن طريق مُشاركتهِ ضمن التحالف الدوليّ لهزيمة داعش".

وتطرق إلى آخر المُستجدات بشأن الأوضاع السياسيّة في العراق وجُهُود الكتل السياسيّة لتشكيل حكومة جديدة، شاكراً "المُفوضية الأوروبيّة لتلبية دعوة الحكومة العراقيَّة بإرسال بعثة لمُراقبة الانتخابات النيابيّة العراقيَّة الأخيرة، وكذلك دعم العراق في مُواجهة تفشي جائحة كورونا".

وأكد "الأهميّة القصوى التي يوليها العراق للشراكة والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبيّ والخطوات المُتخذة لتنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجانبين من خلال استكمال عقد اجتماعات اللجان الفرعيّة، فضلاً عن عقد اجتماع لجنة التعاون على مُستوى الوكلاء"، لافتا الى "تطلع العراق لعقد اجتماع مجلس التعاون على المُستوى الوزاري قريبا".

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