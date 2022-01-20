2022/01/20 | 21:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أرقام صادمة وغير مسبوقة على مستوى

قطاع التعليم في العراق، قال عضو نقابة

المعلّمين العراقية ناصر الكعبي، إنّ

الأمم المتحدة أبلغتهم بوجود 12 مليون

شخص أمّي في العراق، وهو رقم يتجاوز ضعف

الرقم السابق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارقام صادمة :حديث عن 12 مليون أمّي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارقام صادمة :حديث عن 12 مليون أمّي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).