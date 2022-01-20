الاطار التنسيقي: لن ندعم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/01/20 | 21:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب وعضو الإطار التنسيقي فراس

تركي، الخميس، على أن الإطار لا يدعم

ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة

الجمهورية بسبب قضايا فساد وعلامات

استفهام كبيرة ضده.

وقال تركي في تصريح صحفي، إن “زيباري

ليس

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