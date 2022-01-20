التربية تعلن انطلاق مشروع “التغذية المدرسية”

2022/01/20 | 21:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، انطلاق مشروع التغذية المدرسية في عدد من المحافظات العراقية.وذكر بيان للوزارة تلقته “ايرث نيوز”، ان “المشروع الوطني للتغذية المدرسية انطلق بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي WFP ، في عدد من المحافظات العراقية المشمولة بالتغذية المدرسية وهي (واسط، ذي قار، ميسان، الانبار، الرصافة الثالثة)” .واكد ان “المدارس […]

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