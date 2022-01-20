الدفاع تفنّد رواية اعتقال قائد فرقة وضباط وجنود يبيعون الأسلحة

2022/01/20 | 21:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت وزارة الدفاع، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال قائد فرقة، وبعض الضباط والجنود أثناء محاولتهم بيع أسلحة.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 كانون الثاني 2022)، انه "تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفبركاً وعار عن الصحة مفاده "القبض على قائد فرقة المشاة السادسة العميد الركن علاء كاطع الهاشمي مع عدد من الضباط والجنود اثناء بيع الأسلحة".

وأكدت الوزارة، أن "هذا الخبر غير صحيح والغاية منه تشويه سمعة قادة الجيش الأبطال الذين قدموا الغالي والنفيس فداءً للوطن وأرضه الطاهرة"، محذرة "الصفحات الوهمية التي تنشر مثل هكذا أخبار وتروج من أجل تشوية سمعة الضباط وقادة الجيش وستقوم بملاحقتها ومحاسبتها وفق القانون".

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