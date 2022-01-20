إطلاق حصة نفطية إضافية في 3 محافظات اعتباراً من السبت المقبل

2022/01/20 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، الخميس، إطلاق حصة نفطية اضافية لمحافظات بغداد وكركوك ونينوى بواقع 50 لتراً، السبت المقبل.

وقال طالب في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إنه "سيتم إطلاق حصة إضافية لمحافظات بغداد وكركوك ونينوى بواقع 50 لتراً لكل عائلة من النفط الأبيض اعتبارا من السبت المقبل".





وذكر أنه، "استجابة لمطالب المواطنين ولتخفيف أعباء موجة البرد الحالية نطلق الحصة الثالثة من النفط الأبيض"، داعيا "المواطنين إلى التزود عبر ساحات النفط والغاز والوكلاء الجوالين".

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