"الشوارع تجمدت".. مرور اربيل توجه تحذيراً للمواطنين

2022/01/20 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل وجهت مديرية مرور اربيل ، اليوم الخميس، نداء عاجلا الى المواطنين، داعية اياهم الى عدم الخروج من منازلهم بسبب تجمد الشوارع.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بسبب انخفاض درجات الى ما دون الخمس درجات مئوية تحت الصفر فإن طريق اربيل – شقلاوة قبل نفق بيرمام علقت فيه مئات السيارات على طرفي النفق في اربيل ".

واضافت ان "الطرق متجمدة واصبحت جليدا"، مشيرة الى ان "فرق حماية واصلاح الطرق منهمكة الان بالوصول الى بداية مكان التجمد لكشط الجليد عن الطرق".

وطالبت المواطنين "عدم التوجه الى الطرق حتى للحالات الضرورية لان مرورهم صعب جدا"، لافتة الى انه "لا نريد زيادة تكدس السيارات على الطريق لتصبح بالآلاف ومكررة الطلب بعدم الخروج من البيوت".

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