2022/01/20 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم زيليكو بيتروفيتش، أن القائمة النهائية للمنتخب الوطني ستعلن بعد نهاية معسكر بغداد.وقال بتروفيش، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اوغندا وتابعته وكالة/ المعلومة/ انه “استدعى مؤخراً علي حصني وكرار نبيل إلا انهما وضحا سببَ اعتذارهما عن التواجد معنا في المعسكر الحالي لأسبابٍ شخصيّة، وأنا أقدرُ ذلك، والدعوةُ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب المنتخب الوطني: قائمة اللاعبين النهائية ستعلن بعد نهاية معسكر بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب المنتخب الوطني: قائمة اللاعبين النهائية ستعلن بعد نهاية معسكر بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).