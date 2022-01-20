2022/01/20 | 21:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8PgQOGHRLFU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - عشية #شدة الاطار… تنفسها الاحتجاجات وتوسعها الحوارات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - عشية #شدة الاطار… تنفسها الاحتجاجات وتوسعها الحوارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).