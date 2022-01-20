الرئيس الايراني يتحدث أمام الدوما الروسي عن تحديات الامن الاقليمي

2022/01/20 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي في 20 كانون الثاني/يناير 2022 © المكتب الإعلامي لمجلس الدوما/ا ف ب صورة موزعة موسكو (أ ف ب) – اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخميس من روسيا حيث يجري زيارة أن رفع مستوى العلاقات بين طهران وموسكو يؤدي إلى تحفيز التبادلات بينهما وخصوصاً على المستوى […]

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