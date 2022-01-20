وفاة أبرز صحفي امريكي في مجال الأزياء

2022/01/20 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحافي الموضة أندريه ليون تالي في 10 أيلول/سبتمبر 2011 في نيويورك © غيتي/غيتي بواسطة ا ف ب/ارشيف مايكل لوتشيزانو نيويورك (أ ف ب) – توفي الصحافي المتخصص في الموضة أندريه ليون تالي، أول مدير إبداعي أسود لمجلة فوغ، الثلاثاء في نيويورك عن 73 عاما، وأثار رحيله حزنا تجلى من خلال رسائل تكريم من […]

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