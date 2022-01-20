الإمارات تدعو واشنطن لتصنيف متمردي اليمن “منظمة إرهابية”

2022/01/20 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجسم طائرة مسيرة في ساحة في صنعاء في اليمن في 18 كانون الثاني/يناير 2022 © ا ف ب محمد حويس ابوظبي (أ ف ب) – دعت الإمارات الولايات المتحدة إلى دعم إعادة تصنيف المتمردين اليمنيين “منظمة إرهابية”، غداة اعتداء دام على أبوظبي تبناه الحوثيون.وقالت سفارة الإمارات في واشنطن في تغريدة على تويتر […]

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