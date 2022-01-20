رئيس وزراء إسرائيل يتصل بمحمد بن زايد بشأن

2022/01/20 | 21:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، "الاعتداءات الإرهابية" التي استهدفت العاصمة الإماراتية أبوظبي الإثنين، مؤكدا دعم بلاده للإمارات، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد

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