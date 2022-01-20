مقتل وإصابة ٣ اشخاص بنزاع عائلي في ديالى

2022/01/20 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مصدر حكومي في ديالى، الخميس، مقتل واصابة 3 اشخاص في نزاع عائلي شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “نزاع عائلي في قرية ابراهيم اليحيى شرق ناحية كنعان (22كم شرق بعقوبة) تطور الى استخدام الاسلحة النارية ما ادى الى مقتل شخص واصابة اثنين واحراق منزليين قبل ان تنجح القوات الامنية […]

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