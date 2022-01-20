مقتل ستة مدنيين في قصف على عفرين السورية المتمتعة بالحماية التركية

2022/01/20 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتال من الدبابات التركية متوقفة قرب قرية أقجة قلعة التركية على الحدود مع سوريا في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2019 © ا ف ب/ارشيف بكر القاسم بيروت (أ ف ب) – قُتل ستة مدنيين جرّاء قصف الخميس على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تركية في شمال سوريا، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.وقال المرصد إن […]

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