الموارد المائية تصدر أوامر إدارية بتعيين العقود على الملاك الدائم

2022/01/20 | 21:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الموارد المائية، الخميس، إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتعيين العقود على الملاك الدائم.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الثاني 2022)، إنه "بجهود ومتابعة شخصية من وزير الموارد المائية مع الوزارات والجهات ذات العلاقة والتي تكللت ثمارها بالنجاح، أصدرت الدائرة الإدارية والمالية في مركز الوزارة الأوامر الوزارية الخاصة بتعيين العقود في الوزارة وتشكيلاتها ممن لديهم خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر على الملاك الدائم".

وأضافت، أن "ذلك جاء وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم ٤٨٤ في ٣٠/ كانون الأول /٢٠٢١".

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