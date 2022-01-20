ذروتها بثلاثة أيام.. متنبئ جوي يحدد موعد انتهاء موجة الانجماد في العراق

2022/01/20 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي، احمد التميمي، اليوم الخميس، موعد انتهاء موجة البرد في العراق.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم) إن "موجة البرد ستنتهي يوم الاثنين وتعود الاجواء الشتوية الطبيعية".

وبين أن " ذروة الموجة ستكون في ايام (الجمعة السبت الاحد )".

وأوضح أن "سبب هذه الموجة هي نزولات قطبية ادت لحدوث منخفض جوي"، مشيرا إلى أن "مناطق شمال العراق ستشهد استمرار في تساقط الثلوج".

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